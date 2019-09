Here’s a list of open houses taking place Sept. 28-29 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

SATURDAY

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1952 N Cleveland St #1 2 pm to 4 pm $665,000

1050 N Taylor St #1-302 1 pm to 4 pm $499,900

22203

888 N Quincy St #307 1 pm to 3 pm $465,000

235 N Edison St 1 pm to 4 pm $695,000

22204

1653 S Barton St 1 pm to 3 pm $470,000

989 Buchanan St S #413 Noon to 4 pm $597,990

22207

4812 37th St N 2 pm to 4 pm $1,199,000

ALEXANDRIA

22302

712 Parkway Ter 1 pm to 3 pm $979,999

22314

706 Prince St #5 2 pm to 4 pm $600,000

106 N Union St Noon to 2 pm $3,750

13 Bakers Walk St #carlyle Lot 602 1 pm to 4 pm $2,397,745

430 N Henry St #a 1 pm to 4 pm $499,000

428 N Henry St #b 1 pm to 4 pm $619,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5901 Mount Eagle Dr #706 Noon to 3 pm $380,000

22306

6509 Brick Hearth Ct 2 pm to 4 pm $385,000

7814 Liberty Springs Cir 1 pm to 4 pm $375,000

22308

8733 Fort Hunt Rd 11 am to 2 pm $649,000

8418 Doyle Dr 1:30 pm to 3:30 pm $1,327,745

22309

4112 Ferry Landing Rd 2 pm to 4 pm $863,000

22310

4814 Wilby Ct 1 pm to 3 pm $529,900

6009 Walhaven Dr 12:30 pm to 5 pm $599,990

22312

4660 Helen Winter Ter 1 pm to 3 pm $639,990

22315

6312 Miller Dr 1 pm to 3 pm $659,950

7526 Oldham Way 2 pm to 4 pm $529,900

ANNANDALE

22003

6424 Columbia Pike 1 pm to 4 pm $550,000

4959 Americana Dr #f 1:30 pm to 4 pm $221,900

8301 Robey Ave 11 am to 6 pm $1,395,000

CENTREVILLE

20120

14822 Hatfield Sq 1 pm to 4 pm $349,990

14350 Jacob Lane 1 pm to 3 pm $575,000

CHANTILLY

20152

25434 S Riding Blvd 1 pm to 4 pm $394,900

CLIFTON

20124

13502 Covey Lane 3 pm to 5 pm $444,900

FAIRFAX

22030

10093 John Mason Pl 2 pm to 4 pm $999,000

12876 Crouch Dr #0 Noon to 4 pm $1,099,900

5010 Devin Green Lane 1 pm to 4 pm $969,888

22031

3012 Silent Valley Dr 1 pm to 4 pm $449,000

8883 Olive Mae Cir 2 pm to 4 pm $865,000

22032

5304 Kaywood Ct 2 pm to 4 pm $690,000

4625 Briar Patch Ct 11 am to 1 pm $509,900

22033

4122 Brookgreen Dr 2 pm to 5 pm $620,000

FAIRFAX STATION

22039

8639 Cross Chase Ct 1:30 pm to 4 pm $795,000

8100 Long Shadows Dr Noon to 3 pm $1,062,000

FALLS CHURCH

22041

6018 Munson Hill Rd 1 pm to 3 pm $949,900

3705 S George Mason Dr #1415s 2 pm to 6 pm $345,000

6538 Bay Tree Ct 1 pm to 3 pm $795,000

22042

6736 Gouthier Rd 2 pm to 4 pm $569,900

3305 Brush Dr 1 pm to 3 pm $500,000

2823 Brook Dr 2 pm to 4 pm $839,000

22043

2420 Lancaster Ct 10 am to 11 am $3,100

7534 Lisle Ave 1 pm to 4 pm $1,277,000

7104 Eastman Dr 1 pm to 4 pm $2,292,500

GREAT FALLS

22066

755 Kentland Dr 1 pm to 3 pm $1,245,000

1006 Cup Leaf Holly Ct 1 pm to 4 pm $950,000

1 Forest Lake Dr Noon to 4 pm $1,722,000

10241 Forest Lake Dr Noon to 4 pm $2,129,000

HERNDON

20170

01 Jefferson St Noon to 5 pm $869,900

0 Jefferson St Noon to 5 pm $879,000

20171

13770 Earhart Cir #10f Noon to 3 pm $499,950

13432 Arrowbrook Centre Dr #0 11:30 am to 5:30 pm $509,990

13430 Arrowbrook Centre Dr #0 11:30 am to 5:30 pm $559,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #3 11:30 am to 5:30 pm $743,840

13313 Launders St 10:30 am to 5:30 pm $535,718

13323 Launders St 10:30 am to 5:30 pm $592,913

3069 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $699,990

3067 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $684,990

13604 Air And Space Museum Pkwy 11 am to 4 pm $647,990

3046 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $699,990

13602 Air And Space Museum Pkwy 11 am to 4 pm $639,990

3042 Alan Shepard St 11 am to 6 pm $699,990

LORTON

22079

7754 Grandwind Dr 1 pm to 3 pm $610,000

9502 Sanger St Noon to 2 pm $789,990

9502-A Sanger St Noon to 2 pm $749,990

9502-B Sanger St Noon to 2 pm $769,990

9502-C Sanger St Noon to 2 pm $789,990

9506 Sanger St Noon to 2 pm $807,690

9508 Sanger St Noon to 2 pm $864,290

9511 Sanger St Noon to 2 pm $859,065

9512 Sanger St Noon to 2 pm $820,515

8310 Linden Oaks Ct 1 pm to 4 pm $430,000

MCLEAN

22101

6631 Ivy Hill Dr 1 pm to 3 pm $3,150

22102

7887 Jones Branch Dr #604 11 am to 5 pm $1,703,000

7887 Jones Branch Dr #1406 11 am to 5 pm $940,000

7887 Jones Branch Dr #1902 11 am to 5 pm $1,650,000

7887 Jones Branch Dr #1701 11 am to 5 pm $2,170,000

7887 Jones Branch Dr #603 11 am to 5 pm $649,000

7887 Jones Branch Dr #1105 11 am to 5 pm $1,693,000

7887 Jones Branch Dr #1704 11 am to 5 pm $2,130,000

7887 Jones Branch Dr #1803 11 am to 5 pm $2,575,000

7887 Jones Branch Dr #1101 11 am to 5 pm $1,409,000

7887 Jones Branch Dr #502 11 am to 5 pm $1,185,000

OAK HILL

20171

3016 Summershade Ct 1 pm to 3 pm $549,000

OAKTON

22124

3204 Gemstone Ct 1 pm to 4 pm $510,000

3148 Cobb Hill Lane 1 pm to 4 pm $779,990

RESTON

20190

11519 Waterhaven Ct 1 pm to 3 pm $638,500

11775 Stratford House Pl #409 1 pm to 3 pm $524,999

11200 Reston Station Blvd #20801 11:30 am to 5:30 pm $683,463

20191

11482 Bingham Ter 1 pm to 3 pm $795,900

SPRINGFIELD

22150

7104 Dudrow Ct 1 pm to 4 pm $750,000

6826 Clowser Ct 11 am to 1 pm $385,000

22151

5234 Inverchapel Rd 1 pm to 4 pm $575,000

8632 Cromwell Dr Noon to 3 pm $550,000

5506 Eastbourne Dr 1 pm to 4 pm $540,000

22152

6014 Merryvale Ct 1 pm to 3 pm $715,000

6800 Earthstar Ct 1 pm to 3 pm $549,000

22153

8766 Cold Plain Ct 1 pm to 3 pm $535,000

8661 Bent Arrow Ct 1 pm to 4 pm $389,000

VIENNA

22180

114 Tapawingo Rd SW 1 pm to 4 pm $1,549,000

1020 Aponi Rd SE 1 pm to 4 pm $1,395,000

103 Elmar Dr SE 1 pm to 4 pm $711,000

615 Gibson Dr SW 2 pm to 4 pm $685,000

120 Kingsley Rd SW 1 pm to 4 pm $2,295,000

116 Tapawingo Rd SW Noon to 5 pm $1,449,900

106 Tapawingo Rd SW 1 pm to 4 pm $1,484,999

502 Meadow Lane SW 1 pm to 3 pm $1,699,900

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

12544 Lake Coventry Dr Noon to 4 pm $549,900

WARRENTON

20187

6083 Mint Springs Dr Noon to 2 pm $549,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

41992 Ural Dr 1 pm to 4 pm $654,999

0 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $689,990

42091 Piebald Sq 1 pm to 3 pm $419,999

ASHBURN

20147

44061 Gala Cir 2 pm to 4 pm $464,900

20113 Blackwolf Run Pl 1 pm to 4 pm $699,900

43453 Rickenbacker Sq 1 pm to 4 pm $490,000

44521 Fiery Skipper Ter #0 11 am to 4:30 pm $574,990

19829 Sleepy Orange Ter #31 11 am to 4:30 pm $700,052

19846 Silvery Blue Ter 10:30 am to 5:30 pm $667,093

44459 Maltese Falcon Square Sq 1:30 pm to 4 pm $494,000

BRAMBLETON

20148

23260 Fallen Hills Dr 1 pm to 4 pm $759,900

42366 Benfold Sq 1 pm to 4 pm $499,900

LEESBURG

20175

246 Bluemont Branch Ter SE 1 pm to 4 pm $675,000

19355 Wrenbury Lane 2 pm to 5 pm $749,000

Wild Willow Way- Waterford 10 am to 6 pm $749,990

19272 Broken Rock St 10 am to 6 pm $758,769

19273 Broken Rock St 10 am to 6 pm $798,898

0 Forked Creek Ter 10 am to 6 pm $499,990

0 Running Creek Sq 10 am to 6 pm $519,990

20176

816 Bonnie Ridge Dr NE 1 pm to 4 pm $3,200

43580 Merchant Mill Ter 1 pm to 3 pm $644,999

206 Andover Ct NE 1 pm to 3 pm $639,500

43817 Riverpoint Dr 1 pm to 3 pm $750,000

LOVETTSVILLE

20180

13619 Berlin Tpke Noon to 2 pm $650,000

13198 Berlin Tpke 2 pm to 4 pm $474,900

PURCELLVILLE

20132

611 W K St Noon to 5 pm $856,332

W. K Street- Fairmont Noon to 5 pm $699,990

W. K Street- Westbury Noon to 5 pm $769,990

W. K Street- Carlyle Noon to 5 pm $749,990

W. K Street- Durham Noon to 5 pm $759,990

270 Ball Ct Noon to 5 pm $804,889

600 W K St Noon to 5 pm $1,086,194

STERLING

20164

22251 Glenn Dr 11 am to 6 pm $499,990

0 Daveno Sq 11 am to 6 pm $503,490

20165

47562 Royal Burnham Ter 2 pm to 4 pm $549,900

12 Braxton Dr Noon to 2 pm $439,900

46454 Hampshire Station Dr 1 pm to 3 pm $559,900

20166

43572 Warden Dr 1 pm to 4 pm $849,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

10159 Pale Rose Loop 1 pm to 3 pm $353,000

9311 Branch Park Ter 1 pm to 3 pm $459,000

13034 Bathgate 1 pm to 5 pm $344,999

13729 Chardonnay Pl 1 pm to 4 pm $499,990

DUMFRIES

22026

17983 Possum Point Rd 11 am to 2 pm $559,900

2001 Alder Lane #0 11:30 am to 5:30 pm $456,990

2003 Alder Lane #0 11:30 am to 5:30 pm $421,990

1957 Greenbriar Hall Rd 11:30 am to 5:30 pm $583,484

1933 Greenbriar Hal Rd 11:30 am to 5:30 pm $498,264

1927 Greebriar Hall Rd 11:30 am to 5:30 pm $433,966

GAINESVILLE

20155

8201 Roxborough Loop Noon to 2 pm $734,900

14720 Red House Rd 1 pm to 3 pm $480,000

61-7968 Turtle Creek Cir #61 11:30 am to 5 pm $579,000

7974 Turtle Creek Cir #64 11:30 am to 5 pm $557,000

HAYMARKET

20169

14707 Corner Post Pl 1 pm to 4 pm $435,000

15600 Picketts Store Pl Noon to 3 pm $429,900

MANASSAS

20110

8695 Belle Grove Way 11 am to 6 pm $628,725

9777 Cheshire Ridge Cir Noon to 4 pm $349,999

10221 Calypso Dr Noon to 2 pm $320,000

9946 Confederate Trl 1 pm to 3 pm $430,000

10244 Whitworth Lane 1 pm to 4 pm $342,900

9559 Tudor Oaks Dr Noon to 2 pm $320,000

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $329,990

10350 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $340,673

20111

8156 Pond Crest Ter 1 pm to 4 pm $389,000

20112

0 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $369,990

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $514,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $679,990

9503 Brentsville Rd 1 pm to 4 pm $400,000

MANASSAS PARK

20111

9076 Alexander Way 1 pm to 3 pm $415,000

NOKESVILLE

20181

9505 Fox Chase Dr Noon to 2 pm $469,000

WOODBRIDGE

22191

1903 Radford Dr Noon to 3 pm $310,000

22192

1762 Rockledge Noon to 2 pm $470,000

13401 Pomander Loop 1 pm to 4 pm $319,900

1532 Jato Ct 1 pm to 4 pm $395,000

13144 Kinnicutt Dr 2 pm to 4 pm $529,925

22193

14306 Belleville Ave 3:45 pm to 5:45 pm $299,900

14183 Madrigal Dr Noon to 3 pm $333,500

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

2 Blacksmith Ct 1 pm to 4 pm $488,800

12 Silverleaf Ct Noon to 3 pm $509,000

76 Winding Creek Rd 1 pm to 4 pm $320,000

SUNDAY

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1024 N Utah St #816 Noon to 3 pm $390,000

2220 Fairfax Dr #310 2 pm to 4 pm $749,900

3811 14th St N 2 pm to 4 pm $1,450,000

3129 9th Rd N 1 pm to 3 pm $1,335,000

1904 N Veitch St Noon to 3 pm $879,000

2702 Lee Hwy #3b 1 pm to 3 pm $769,000

3409 Wilson Blvd #211 Noon to 3 pm $639,900

22202

1216 20th St S 2 pm to 4 pm $1,579,000

3600 S Glebe Rd #222w 3 pm to 5 pm $699,000

22203

888 N Quincy St #1809 1 pm to 4 pm $674,900

888 N Quincy St #1901 1 pm to 4 pm $749,900

772 N Vermont St 2 pm to 4 pm $749,999

22204

1232 S Frederick St 2 pm to 4 pm $830,000

4838 1st St S 1 pm to 3 pm $898,750

5169 11th Street S Noon to 2 pm $2,195

3014 22nd St S 1 pm to 4 pm $599,900

3204 13th Rd S 1 pm to 4 pm $535,900

1414 S Barton St #454 1 pm to 4 pm $320,000

1402 S Randolph St 11 am to 1 pm $1,088,000

613 S Buchanan St 1 pm to 4 pm $1,200,000

22205

6410 22nd St N 2 pm to 4:30 pm $795,500

5609 19th St N 1 pm to 3 pm $1,675,000

2304 N Kensington St 1 pm to 4 pm $1,662,500

22206

4827 28th St S #a 1 pm to 3 pm $475,000

3540 S Stafford St 2 pm to 4 pm $545,000

2310 S Dinwiddie St 2 pm to 4 pm $839,900

22207

1853 N Columbus St 2 pm to 4 pm $1,399,000

2115 Military Rd 1 pm to 3 pm $824,999

3706 25th St N 2 pm to 4 pm $997,000

4125 34th St N 1 pm to 3 pm $1,949,000

3616 N Upland St 2 pm to 4 pm $2,595,000

1706 N Randolph St 2 pm to 4 pm $1,695,000

4643 20th Rd N #8 1 pm to 4 pm $230,000

4009 23rd St N 11 am to 3 pm $2,000,000

4110 40th Pl N 1 pm to 4 pm $1,900,000

22209

1610 N Queen St #243 1 pm to 4 pm $989,900

1881 N Nash St #1910 1 pm to 3 pm $2,349,000

11063 Stream Side Lane 1 pm to 3 pm $449,900

ALEXANDRIA

22301

1804 Potomac Ave 2 pm to 4 pm $825,000

1717 Price St Noon to 2 pm $865,000

1802 N Cliff St Noon to 3 pm $629,900

32 E Linden St 2 pm to 4 pm $919,000

22302

605 W Windsor Ave 2 pm to 4 pm $1,170,000

406 W Alexandria Ave 2 pm to 4 pm $929,500

912 W Braddock Rd 2 pm to 4 pm $1,300,000

511 Janneys Lane 2 pm to 4 pm $899,000

3319 Martha Custis Dr 1 pm to 3 pm $1,995

22304

309 Cloudes Mill Dr 2 pm to 4 pm $515,000

16 S Van Dorn St #205 1 pm to 3 pm $154,900

1715 Stonebridge Rd 2 pm to 4 pm $849,000

336 Cameron Station Blvd 1 pm to 4 pm $659,900

22305

307 Kentucky Ave 2 pm to 4 pm $1,285,000

22314

1009 Cameron St 1 pm to 3 pm $1,195,000

315 S Lee St 2 pm to 4 pm $1,999,000

214 Wolfe St 2 pm to 4 pm $1,295,000

611 N Saint Asaph St 1 pm to 4 pm $816,000

682 S Columbus St 2 pm to 4 pm $799,900

716 Upland Pl 1 pm to 4 pm $730,000

607 Bashford Lane #1 1 pm to 4 pm $439,000

619 N Saint Asaph St 1 pm to 3 pm $930,000

734 Snowden Hallowell Way 1 pm to 3 pm $1,050,000

1250 S Washington St #214 1 pm to 4 pm $650,000

611 Cameron St 1 pm to 4 pm $2,050,000

1114 N Pitt St 2 pm to 4 pm $1,250,000

705 S Pitt St 2 pm to 4 pm $779,900

1117 Michigan Ct 1 pm to 4 pm $689,900

1250 Washington St S #320 2 pm to 4 pm $369,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5705 Fenwick Dr 1 pm to 4 pm $410,000

22306

8025 Candlewood Dr 2 pm to 4 pm $620,000

6616 Saint Mark Ct 2 pm to 4 pm $579,900

2400 Elba Ct 2 pm to 4 pm $819,900

3310 Groveton St 1 pm to 4 pm $480,000

22307

6208 Foxcroft Rd 2 pm to 4 pm $899,000

2109 Windsor Rd 2 pm to 4 pm $1,195,000

7121 Marine Dr 1 pm to 4 pm $1,050,000

2221 Stokes Lane 2 pm to 4 pm $935,000

22308

9020 Charles Augustine Dr 2 pm to 4 pm $824,000

8807 Teresa Ann Ct 1 pm to 4 pm $769,900

1905 Paul Spring Pkwy 1 pm to 4 pm $645,000

22309

3900 Quisenberry Dr 2 pm to 4 pm $624,900

8428 Washington Ave 2 pm to 4 pm $518,000

3413 Sunny View Dr 1 pm to 4 pm $589,900

3704 Purks Ct 1 pm to 4 pm $799,900

22310

6004 Saint John Dr 1 pm to 4 pm $769,900

5538 Edgemont Dr 1 pm to 4 pm $550,000

6453 Gildar St 2 pm to 4 pm $430,000

5935 Woodfield Estates Dr 1 pm to 3 pm $534,900

22312

4428 Park Rd Noon to 2 pm $849,900

6301 Edsall Rd #407 1 pm to 4 pm $415,000

22315

6306 Still Spring Pl 1 pm to 4 pm $775,000

5844 Wescott Hills Way 2 pm to 4 pm $399,900

8065 Topper Ct 1 pm to 4 pm $365,000

ANNANDALE

22003

4916 Red Fox Dr 2 pm to 4 pm $599,000

4823 Candace Lane 1 pm to 4 pm $629,000

7806 Wendy Ridge Lane 1 pm to 4 pm $899,999

7874 Colonial Village Row 2 pm to 4 pm $495,000

3900 Bruce Lane 1 pm to 4 pm $629,900

4905 Chanticleer Ave 2 pm to 4 pm $645,000

7132 Degroff Ct 1 pm to 4 pm $695,000

BURKE

22015

9535 Ashbourn Dr 1 pm to 3 pm $590,000

6348 Silas Burke St 2 pm to 4 pm $560,000

9927 Stone Wood Ct 1 pm to 3 pm $599,500

9305 Kite St 1 pm to 4 pm $519,000

6903 Shackle Pl 2 pm to 4 pm $574,900

CENTREVILLE

20120

5401 Crystalford Lane 1 pm to 4 pm $425,000

6911 Chelnham Ct 2 pm to 4 pm $1,199,000

6495 Trillium House Lane 1 pm to 4 pm $1,175,000

5687 General Johnston Pl Noon to 3 pm $665,000

14415 N Slope St 1 pm to 4 pm $650,000

20121

6855 Malton Ct 1 pm to 3:30 pm $429,900

7020 Ordway Rd 1 pm to 4 pm $1,100,000

CHANTILLY

20152

43450 Mink Meadows St 1 pm to 4 pm $564,900

42276 Watling Ct 1 pm to 3 pm $625,000

26369 Strathaven Ct 1 pm to 3 pm $800,000

43228 Valiant Dr 2 pm to 4 pm $774,900

24834 Somerby Dr 1 pm to 4 pm $749,900

CLIFTON

20124

6209 Stonehunt Pl 1 pm to 4 pm $694,900

7226 Clifton Rd 2 pm to 4 pm $875,000

13725 Balmoral Greens Ave 2 pm to 4 pm $1,099,900

FAIRFAX

22030

10100 Daniels Run Way 1 pm to 4 pm $1,120,000

11816 Decour Ct 2 pm to 4 pm $975,000

10721 West Dr #303 11 am to 1 pm $225,000

10600 Mclean Ct 2 pm to 4 pm $992,500

12301 Castle Branch Rd 1 pm to 4 pm $1,399,000

11305 Aristotle Dr #2-306 3 pm to 5 pm $319,950

4621 Holly Ave 2 pm to 4 pm $1,110,000

11577 Laurel Lake Sq Noon to 2 pm $555,000

10603 Howerton Ave 2 pm to 4 pm $640,000

4137 Fountainside Lane #b001 2 pm to 4 pm $299,900

22031

2892 Tanzanite Pl 1 pm to 4 pm $894,000

2655 Prosperity Ave #448 1 pm to 4 pm $479,900

9480 Canonbury Sq Noon to 3 pm $658,000

22032

4007 Burke Station Rd 2 pm to 4 pm $649,900

4007 Burke Station 2 pm to 4 pm $649,900

9708 Commonwealth Blvd 1 pm to 3 pm $589,500

4718 Briar Patch Lane 1 pm to 4 pm $599,900

22033

4512 Fair Valley Dr 1 pm to 4 pm $565,000

3912 Valley Ridge Dr Noon to 3 pm $535,000

12305 Sleepy Lake Ct 1 pm to 3 pm $489,000

11609 Valley Rd 1:30 pm to 3:30 pm $850,000

4422-A Beechstone Lane 1 pm to 3 pm $424,900

12179 Waveland St 1 pm to 3 pm $574,900

FAIRFAX STATION

22039

7115 Wolf Den Rd 2 pm to 4 pm $2,199,900

8345 Cathedral Forest Dr 2 pm to 4 pm $1,025,000

8900 Triple Ridge Rd 2 pm to 4 pm $749,900

8132 Rondelay Lane Noon to 3 pm $825,000

9602 Burnt Oak Dr 1 pm to 4 pm $3,300

8512 Cathedral Forest Dr 2 pm to 4 pm $999,990

6823 Brimstone Lane 1 pm to 4 pm $869,900

6324 Barsky Ct 1 pm to 4 pm $865,000

FALLS CHURCH

22041

3724 Woodland Cir 1 pm to 3 pm $849,900

3245 Rio Dr #803 11 am to 1 pm $230,000

3910 Larchwood Rd 1 pm to 4 pm $598,000

6434 Lakeview Dr 2 pm to 4 pm $1,525,000

22042

3128 Holmes Run Rd 1 pm to 4 pm $774,900

2859 Yarn Ct 2 pm to 4 pm $615,000

3304 Clearwood Ct 1 pm to 4 pm $799,000

6722 Barrett Rd 1 pm to 4 pm $689,000

7911 Sycamore Dr 2 pm to 4 pm $749,000

7308 Tyler Ave 1 pm to 4 pm $779,985

22043

1719 Olney Rd 1 pm to 3 pm $675,000

2207 Westmoreland St 2 pm to 4 pm $1,599,900

2020 Highboro Way 2 pm to 4 pm $735,000

1911 Prout Pl 1 pm to 4 pm $1,479,000

7316 Rockford Dr 2 pm to 4 pm $609,900

2110 Dominion Heights Ct 1 pm to 3 pm $610,000

2054 Arch Dr 1 pm to 4 pm $1,389,900

22044

3171 White St 2 pm to 4 pm $780,000

22046

1276 S Washington St 1 pm to 3 pm $675,000

444 W Broad St #427 2 pm to 4 pm $565,000

1003 Seaton Lane 2 pm to 4 pm $710,000

GREAT FALLS

22066

183 River Park Dr 1 pm to 3 pm $1,199,000

10608 Dogwood Farm Lane 2 pm to 4 pm $1,399,000

9701 Arnon Chapel Rd 2 pm to 4 pm $1,549,900

1104 Morningwood Lane 1 pm to 4 pm $974,000

1105 Leigh Mill Rd 2 pm to 4 pm $2,365,000

1108 Riva Ridge Dr 1 pm to 3 pm $799,000

814 Sherlin Lane 2 pm to 4 pm $1,249,000

424 Seneca Rd 2 pm to 4 pm $1,150,000

10725 Falls Pointe Dr 1 pm to 4 pm $1,399,000

420 Chesapeake Dr 1 pm to 4 pm $975,000

10720 Falls Pointe Dr 1 pm to 4 pm $1,475,000

1213 Towlston Rd 1 pm to 3 pm $1,749,000

HERNDON

20170

107 Dyer St 1 pm to 4 pm $669,900

901 Elden St 1 pm to 4 pm $824,900

1221 Admiral Zumwalt Lane 1 pm to 4 pm $1,250,000

1140 Bandy Run Rd Noon to 2 pm $669,900

2052 Capstone Cir Noon to 3 pm $539,000

20171

12408 Macao Ct 2 pm to 4 pm $959,000

13424 Alfred Mill Ct 1 pm to 4 pm $875,000

3331 Stone Heather Ct 1 pm to 4 pm $416,900

LORTON

22079

9640 Parson Massey Pl 2 pm to 4 pm $2,600

11203 Gunston Rd 1 pm to 4 pm $1,249,500

8980 Fascination Ct #415 1 pm to 3 pm $415,000

9185 Marovelli Forest Dr 2 pm to 4 pm $829,900

MCLEAN

22101

757 Ridge Dr 2 pm to 4 pm $1,280,000

916 Mackall Ave 1 pm to 3 pm $2,995,000

6654 Madison Mclean Dr 1 pm to 4 pm $899,000

1302 Skipwith Rd 1 pm to 3 pm $1,350,000

6368 Lynwood Hill Rd 2 pm to 4 pm $1,300,000

1302 Calder Rd 2 pm to 4 pm $2,159,800

6147 Farver Rd 2 pm to 4 pm $2,574,900

6800 Fleetwood Rd #203 2 pm to 4 pm $299,900

7117 Matthew Mills Rd 1 pm to 4 pm $2,450,000

6333 Old Chesterbrook Rd 2 pm to 4 pm $3,349,000

6923 River Oaks Dr 2 pm to 4 pm $1,615,000

6304 N Kensington St 11 am to 1 pm $1,750,000

737 Ridge Dr 2 pm to 4 pm $1,325,000

7016 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $2,149,999

1528 Wrightson Dr 1 pm to 4 pm $1,775,000

6665 Mclean Dr 1 pm to 4 pm $780,000

6903 Lupine Lane 1 pm to 4 pm $3,698,000

7112 Benjamin St 1 pm to 4 pm $2,935,000

1352 Pine Tree Rd 1 pm to 4 pm $2,795,000

22102

930 Towlston Rd 1 pm to 3 pm $1,850,000

7922 Falstaff Rd 2 pm to 4 pm $1,100,000

7805 Grovemont Dr 2 pm to 4 pm $2,495,000

7709 Carlton Pl 1 pm to 3 pm $3,250,000

635 Potomac River Rd 2 pm to 4 pm $1,350,000

7787 Glenhaven Ct 2 pm to 4 pm $3,495,000

1319 Macbeth St 2 pm to 4 pm $1,325,000

8702 Old Dominion Dr 1 pm to 4 pm $1,575,000

OAK HILL

20171

2906 Amber Oaks Ct 1 pm to 4 pm $1,079,000

OAKTON

22124

2807 Rifle Ridge Rd 1 pm to 3 pm $799,900

10248 Appalachian Cir #1-D8 1 pm to 4 pm $330,000

2705 Valestra Cir 1 pm to 3 pm $899,900

11810 Lyrac Ct 1 pm to 4 pm $1,390,000

2776 Thaxton Lane 1 pm to 3 pm $714,900

3111 Windsong Dr 2 pm to 4 pm $1,599,900

3276 History Dr 1 pm to 4 pm $1,049,900

3103 Honda Rd 2 pm to 4 pm $675,000

RESTON

20190

11515 Links Dr 1 pm to 4 pm $440,000

12000 Market St #102 1 pm to 4 pm $575,000

1349 Northgate Sq 1 pm to 3 pm $319,990

1781 Jonathan Way #a 1 pm to 4 pm $289,900

20191

11561 Rolling Green Ct #100 2 pm to 4 pm $300,000

2211 N Quartermaster Lane 2 pm to 4 pm $756,750

2031 Lakewinds Dr 1 pm to 4 pm $747,000

1942 Lakeport Way 1 pm to 4 pm $640,000

11307 Handlebar Rd 2 pm to 4 pm $659,900

20194

1637 Stowe Rd 1 pm to 4 pm $674,900

1424 Church Hill Pl 2 pm to 4 pm $340,000

11407-T Gate Hill Pl #112 2 pm to 4 pm $379,900

1129 Round Pebble Lane 1 pm to 4 pm $1,149,900

SPRINGFIELD

22150

6846 Creek Crest Way Noon to 2 pm $875,000

6113 Brandon Ave 1 pm to 3 pm $560,000

22151

5503 Heming Ave 1 pm to 4 pm $725,000

22152

6610 Jenny Dee Pl 1 pm to 4 pm $599,000

5940 Queenston St 1 pm to 4 pm $515,000

7748 Asterella Ct 1 pm to 3 pm $479,000

8019 Daffodil Ct 1 pm to 4 pm $619,900

7002 Springfield Village Ct 1 pm to 4 pm $597,999

8110 Greeley Blvd 1 pm to 3 pm $610,000

22153

7816 Pohick Rd 1 pm to 4 pm $1,099,000

7602 Modisto Lane Noon to 4 pm $698,500

8733 Pohick Rd 1 pm to 4 pm $849,900

9106 Scott St 1 pm to 3 pm $699,900

7321 Jenna Rd 1 pm to 3 pm $599,000

VIENNA

22180

315 Windover Ave NW 2 pm to 4 pm $1,850,000

907 Frederick St SW 2 pm to 4 pm $1,695,000

208 Mchenry St SE Noon to 2 pm $1,995,000

103 Tapawingo Rd SW 1 pm to 4 pm $639,900

703 Meadow Lane SW 1 pm to 4 pm $759,000

118 Kingsley Rd SW 1 pm to 4 pm $1,998,000

2412 Cedar Lane 2 pm to 4 pm $799,900

22181

2730 Chain Bridge Rd 2 pm to 4 pm $1,169,000

2098 Hunters Crest Way 1 pm to 4 pm $1,250,000

2217 Laurel Ridge Rd 2 pm to 4 pm $3,950

2132 Statute Lane 2 pm to 4 pm $868,000

2616 Oak Valley Dr 1 pm to 4 pm $1,649,625

22182

1867 Beulah Rd 2 pm to 4 pm $2,595,000

9841 Coral Bells Ct 2 pm to 4 pm $965,000

9814 Fosbak Dr 2 pm to 4 pm $829,000

9539 Noory Ct 2 pm to 4 pm $1,486,000

8158 Boss St 1 pm to 4 pm $809,990

8186 Madrillon Oaks Ct 2 pm to 4:15 pm $1,169,000

1412 Wynhurst Lane 3 pm to 4 pm $1,295,000

1602 Montmorency Dr 1 pm to 3 pm $890,000

9716 Middleton Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,199,000

9732 Middleton Ridge Rd 1 pm to 3 pm $1,149,000

2150 Westglen Ct 2 pm to 4 pm $1,099,000

8409 Cardinal Glen Ct 1 pm to 4 pm $1,095,000

1682 Hunting Crest Way 1 pm to 4 pm $1,595,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

6564 Pomeroy Lane 2 pm to 5 pm $332,000

MARSHALL

20115

8597 Harrison Ct 1 pm to 4 pm $190,000

REMINGTON

22734

12250 Short St 1 pm to 4 pm $249,999

WARRENTON

20186

9722 Foxville Rd 11 am to 1 pm $899,000

295 Preston Dr 1 pm to 4 pm $484,900

20187

7361 Trundle Ct 1 pm to 3 pm $579,000

6299 Margaret Way 1 pm to 4 pm $539,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

41470 Horse Chestnut Ter 1 pm to 3 pm $363,999

41504 Quarter Mane Ter 1 pm to 4 pm $514,500

23429 Roundup Pl 1 pm to 4 pm $1,399,000

39163 Aldie Rd 1 pm to 4 pm $649,900

42053 Greenstone Dr 1 pm to 4 pm $599,000

40974 Sweet Thorn Lane 1 pm to 4 pm $1,193,000

25578 Mindful Ct 1 pm to 3 pm $652,800

24908 Balmoral Glen Ct 1 pm to 3 pm $799,000

24199 Heather Field Ct Noon to 3 pm $675,000

24048 Windy Hollow Ct 2 pm to 4 pm $850,000

24072 Old Carolina Rd 1 pm to 4 pm $719,900

ASHBURN

20147

43341 Greyswallow Ter 1 pm to 4 pm $339,900

43312 Greyswallow Ter 1 pm to 3 pm $329,000

21575 Howe Dr 1 pm to 4 pm $3,700

43877 Laburnum Sq 1 pm to 4 pm $394,900

20141 Blackwolf Run Pl 1 pm to 4 pm $799,900

44052 Aberdeen Ter 1:30 pm to 4 pm $379,900

20148

42624 Highgate Ter 1 pm to 4 pm $390,000

21984 Crested Quail Dr 1 pm to 4 pm $1,024,990

43047 Stuarts Glen Ter #105 2 pm to 4 pm $399,900

22849 Emerald Chase Pl 1 pm to 4 pm $999,000

43005 Atoka Manor Ter 1 pm to 3 pm $520,000

BRAMBLETON

23008 White Ibis Dr 2 pm to 4 pm $690,000

42479 Benfold Sq 1 pm to 3 pm $529,000

23068 Pecos Lane 1 pm to 4 pm $750,000

LEESBURG

20175

101 SW Morven Park Rd SW 1:30 pm to 4 pm $659,000

419 Kornblau Ter SE Noon to 2 pm $799,900

464 Kornblau Ter SE 1 pm to 3 pm $530,000

20451 Tanager Pl 1 pm to 4 pm $1,397,000

41301 Windybush Dr 1 pm to 4 pm $649,999

40418 Toucan Way 1 pm to 4 pm $470,000

40798 Greyhouse Pl 2 pm to 4 pm $1,025,000

425 Kornblau Ter SE Noon to 2 pm $785,000

18131 Perthshire Ct 1 pm to 3 pm $899,000

120 Balch Springs Cir SE 1 pm to 3 pm $595,000

40749 Beechnut Rd Noon to 3 pm $979,900

710 Wage Dr SW 1 pm to 3 pm $519,990

20176

43537 Michigan Sq #rs2 1 pm to 4 pm $594,000

203 Morven Park Rd NW 1 pm to 3 pm $475,000

19130 Chartier Dr 2 pm to 4 pm $724,900

43535 Firestone Pl 1:30 pm to 4 pm $999,000

40771 Black Gold Pl 1 pm to 4 pm $1,099,000

15627 Avebury Manor Pl 1 pm to 4 pm $675,000

835 Ferndale Ter NE Noon to 3 pm $430,000

13791 James Monroe Hwy 11 am to 1 pm $419,900

43493 Millwright Ter 1 pm to 3 pm $658,000

MIDDLEBURG

20117

22941 Foxcroft Rd 1 pm to 4 pm $4,425,000

PAEONIAN SPRINGS

20129

17149 Simpson Cir 1 pm to 4 pm $799,900

POTOMAC FALLS

20165

11309 Stonehouse Pl 1 pm to 4 pm $1,229,000

PURCELLVILLE

20132

404 Falls Chapel Ct 1 pm to 3 pm $537,000

622 Savile Row Ter 2:30 pm to 4 pm $434,000

37041 Snickersville Tpke 1 pm to 3 pm $649,990

37591 Cecilia Lane 1 pm to 4 pm $599,000

ROUND HILL

20141

16901 Evening Star Dr 1 pm to 3 pm $529,000

35532 Collington Dr 1 pm to 4 pm $449,900

18561 Yellow Schoolhouse Rd 1 pm to 4 pm $775,000

STERLING

20164

1023-B Margate Ct 11 am to 1 pm $265,000

106 W Concord Ct 2 pm to 4 pm $299,000

121 Evergreen St 1 pm to 4 pm $450,000

24 Wedgedale Dr 1 pm to 4 pm $335,000

20165

47125 Kentwell Pl 1 pm to 4 pm $824,900

20650 Settlers Point Pl 1 pm to 4 pm $689,500

20625 Muddy Harbour Sq 1 pm to 4 pm $510,000

20776 Bridalveil Falls Ter 2 pm to 4 pm $539,900

20816 Waterbeach Pl 2 pm to 4 pm $599,900

WATERFORD

20197

15481 Second St 1 pm to 3 pm $414,999

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

13066 Shenvale Cir 1 pm to 3 pm $355,000

10053 Woolen Kilt Ct Noon to 4 pm $433,500

DUMFRIES

22025

17374 Four Seasons Dr 1 pm to 4 pm $452,500

22026

2763 Myrtlewood Dr 1 pm to 3 pm $580,000

3594 Briarwood Dr #3j 2 pm to 4 pm $335,954

2192 Potomac River Blvd Noon to 2 pm $749,900

1545 Fort Sumter Ct 2 pm to 4 pm $229,900

17433 Terri Ct Noon to 3 pm $409,900

GAINESVILLE

20155

8176 Tillinghast Lane 1 pm to 3 pm $645,000

13852 Barrymore Ct 1 pm to 4 pm $599,000

6721 Buglecall Pl 1 pm to 3 pm $460,000

HAYMARKET

20169

5840 Waterloo Bridge Cir 1 pm to 4 pm $975,000

5621 Wheelwright Way 1 pm to 4 pm $433,237

5642 Wheelwright Way 2 pm to 4 pm $435,500

14589 Zacharys Mill Ter 1 pm to 3 pm $839,900

15467 Arnold Palmer Dr 1 pm to 3 pm $649,900

15704 Ryder Cup Dr 1 pm to 3 pm $699,999

16994 Stormy Dr 1 pm to 4 pm $1,100,000

5707 Wheelwright Way 1 pm to 4 pm $519,000

MANASSAS

20109

11016 Sentry Ridge Rd #9 1 pm to 3 pm $234,500

7681 Helmsdale Pl 1 pm to 4 pm $359,990

7776 Gateshead Lane 1 pm to 3 pm $295,000

20110

9353 Birchwood Ct Noon to 3 pm $449,900

8455 Willow Glen Ct 1 pm to 4 pm $289,000

9325 Battle St Noon to 3 pm $635,000

8978 Cannon Ridge Dr 1 pm to 3 pm $299,000

9032 West St Noon to 3 pm $499,000

9360 Caspian Way #301 Noon to 3 pm $175,000

20111

8106 Essex Grove Way #9 1 pm to 4 pm $329,000

11360 Moore Dr 1 pm to 4 pm $750,000

9851 Arrowood Dr 1 pm to 4 pm $399,900

20112

11622 Lucasville Rd 2 pm to 4 pm $479,000

7208 Danny Lane 2 pm to 4 pm $349,000

9824 Goldenberry Hill Lane 1 pm to 3 pm $899,900

14741 Independent Lane 1 pm to 3 pm $574,997

13709 Van Doren Rd 1 pm to 4 pm $374,999

12502 Basswood Dr 1 pm to 3 pm $415,000

MANASSAS PARK

20111

9087 Sandra Pl Noon to 3 pm $399,900

9312 Jan St 1 pm to 3 pm $525,000

NOKESVILLE

20181

11490 Bittle Lane 1 pm to 4 pm $565,000

11000 Misty Creek Ct 1 pm to 4 pm $775,000

TRIANGLE

22172

18931 Highland Park Dr 1 pm to 4 pm $499,900

WOODBRIDGE

22191

13907 Gullane Dr #106 1 pm to 3 pm $365,000

1310 East St 1 pm to 4 pm $309,900

15655 Avocet Loop 1 pm to 4 pm $379,000

22192

4524 Mosser Mill Ct 1 pm to 3 pm $679,900

12225 Seaford Ct 1 pm to 3 pm $349,999

12759 Lotte Dr #22 1 pm to 4 pm $439,999

2558 Fox Ridge Ct #39 1 pm to 4 pm $184,900

11561 Wordsworth Ct 1 pm to 4 pm $889,000

11019 Bacon Race Rd 1 pm to 4 pm $989,000

4516 Ellery Ct 1 pm to 4 pm $682,500

12662 Catawba Dr 1 pm to 4 pm $440,000

11914 Haddon Lane 1 pm to 3 pm $739,900

12132 Hickory Falls Ct #6 1 pm to 4 pm $829,900

22193

14809 Dodson Dr 1 pm to 4 pm $339,900

15410 Weldin Dr 1 pm to 4 pm $499,900

15128 Jarrell Pl 2 pm to 4 pm $305,000

14308 Brook Dr 2 pm to 4 pm $324,000

5308 Austra Pl Noon to 3 pm $590,000

14744 Darbydale Ave 2 pm to 4 pm $349,000

13653 Koester Ct 2 pm to 4 pm $335,000

14371 Berkshire Dr 2 pm to 4 pm $249,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

47 Orchid Lane 1 pm to 3 pm $438,500

32 Tavern Rd 1 pm to 3 pm $424,900

27 Aster Lane Noon to 3 pm $450,000

20 Bob White Lane 1 pm to 3 pm $389,900

35 Kinross Dr 2 pm to 4 pm $524,900

138 Gardenia Dr 1 pm to 4 pm $399,900

7 Maple Leaf Ct Noon to 3 pm $369,900

22556

743 Tacketts Mill Rd 1 pm to 4 pm $299,900

224 Woodstream Blvd 1 pm to 3 pm $344,900

132 Chriswood Lane 1 pm to 3 pm $797,000