Giants: QB Daniel Jones; CB Adoree’ Jackson; WR Kadarius Toney; WR Sterling Shepard; OLB Oshane Ximines; G Wes Martin.
Dolphins: CB Trill Williams; S Brandon Jones; RB Phillip Lindsay; LB Darius Hodge; TE Adam Shaheen; NT John Jenkins.
INDIANAPOLIS AT HOUSTON
Colts: RB Marlon Mack; OT Julién Davenport; DE Ben Banogu; WR Mike Strachan.
Texans: LB Zach Cunningham; RB David Johnson (illness/thigh injury); OL Justin McCray (concussion); DB Terrance Brooks (hamstring); TE Jordan Akins; QB Deshaun Watson; QB Jeff Driskel.
MINNESOTA AT DETROIT
Vikings: RB Dalvin Cook (shoulder); LB Anthony Barr (knee, hamstring); LB Eric Kendricks (biceps); T Christian Darrisaw (ankle); S Camryn Bynum (ankle); QB Kellen Mond; WR Ihmir Smith-Marsette.
Lions: RB D’Andre Swift (shoulder); CB Bobby Price (shoulder); LB Jalen Reeves-Maybin (shoulder); T Matt Nelson (ankle); DT John Penisini (illness); WR Trinity Benson; QB David Blough.
ARIZONA AT CHICAGO
Cardinals: WR Andy Isabella; QB Trace McSorley; CB Jace Whittaker; OL Justin Pugh (calf).
Bears: QB Justin Fields (ribs); RB Damien Williams (calf); WR Allen Robinson (hamstring); DB Teez Tabor; WR Marquise Goodwin (foot, ribs); DT Akiem Hicks (ankle); DE Mario Edwards Jr. (ribs).
LOS ANGELES CHARGERS at CINCINNATI
Chargers: S Alohi Gilman (quad); CB Asante Samuel Jr. (concussion); OG Senio Kelemete; FB Gabe Nabers; QB Easton Stick.
Bengals: OT Riley Reiff (ankle); C Trey Hopkins (ankle); RB Chris Evans (ankle); DE Khalid Kareem (illness); WR Auden Tate; WR Mike Thomas (illness); CB Darius Phillips; DT Tyler Shelvin.
TAMPA BAY AT ATLANTA
Buccaneers: WR Jaelon Darden; DL Steve McLendon; QB Kyle Trask; S Jordan Whitehead.
Falcons: RB Wayne Gallman; DL John Cominksy; OL Josh Andrews; OLB James Vaughters; DL Mike Pennel; DL Jonathan Bullard.
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